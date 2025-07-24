Врач рассказал о пользе вешенок для здоровья

Вешенки помогут мужчинам поддерживать репродуктивную функцию и уровень тестостерона за счет большого количества цинка. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

«Вешенки содержат селен, который отвечает за работу иммунитета, участвует в выработке гормонов щитовидной железы, снижает риски образования тромбов. Для женщин вешенки полезны благодаря витаминам группы В, которые поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей», — отметил специалист.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова до этого рассказала газете «Известия», что отравления грибами обусловлены воздействием суммы ядовитых веществ, концентрация которых зависит не только от биологического вида и генетических особенностей, но и от погодных условий в период их роста, в связи с чем некоторые грибы приобретают токсичные свойства при произрастании в определенных географических зонах.

По словам Румянцева, их можно пожарить, добавить в суп или запечь с овощами. При этом врач призвал отказаться от этих грибов людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе при обострении гастрита, язвенной болезни, панкреатита. Он пояснил, что это достаточно тяжелый продукт для пищеварительной системы.

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал «Газете.Ru», что грибы представляют собой продукт, имеющий массу полезных свойств для организма. Большинство грибов содержат в своем составе клетчатку, которая улучшает пищеварение за счет усиления перистальтики кишечника, снижает уровень глюкозы в крови, способна адсорбировать и выводить из организма токсины и ксенобиотики.

Ранее россиянам назвали места, где ни в коем случае нельзя собирать грибы.