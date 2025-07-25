Эксперт перечислил грибы, которые сейчас можно встретить в Подмосковье

Миколог Дьяков: сейчас в Подмосковье можно встретить лисички и сыроежки

Несмотря на не грибную погоду в Московской области можно встретить несколько разновидностей грибов. Об этом в интервью aif.ru сообщил миколог Максим Дьяков.

Как напоминает газета «Известия», в предстоящую субботу, 26 июля, православные верующие отметят праздник Собора архангела Гавриила. В этот день на Руси наблюдали за природой. Вечерняя мошкара предвещала изобилие грибов.

«Ждем, пока новые грибы пойдут. Сейчас немного лисичек есть и сыроежек», — рассказал Дьяков.

По его словам, недавно появившиеся грибы почти все исчезли — сначала на них негативно сказалась жара, а затем их «добили» появившиеся из-за дождей насекомые.

До этого Дьяков говорил, что рост грибов не зависит от сезона. Главным фактором, который влияет на их количество в лесах, остается погода. Как только температура установится в пределах +18...+24°C и появится влажная подстилка, они пойдут, отметил он.

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