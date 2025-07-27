Глава Дагестана отреагировал на ситуацию с электричеством

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал жителям сделать качественное энергоснабжение естественным условием жизни. Заявление об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«‎Все, что я могу обещать нашим жителям, – мы не остановимся, и я не сдамся, пока качественное энергоснабжение не станет для вас естественным условием жизни», — сказано в посте главы региона.

По его словам, власти должны усилить контроль за происходящим, а «Дагэнерго» нужно изменить свое взаимодействие с населением.

Накануне сообщалось, что около 86 тысяч человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания в кабельных каналах. В результате инцидента были повреждены 23 кабельные линии 6 кВ. Специалисты ведут расчистку и подготовку кабельных каналов, а также укладку новых кабелей. Пресс-служба Министерства энергетики и тарифоов Дагестана сообщала, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

15 июня жители 27 населенных пунктов пяти районов Дагестана остались без электроэнергии из-за аварийных отключений. Сообщалось, что отключения произошли в результате замыканий. В зону аварийного отключения попали 27 сел Буйнакского, Гунибского, Чародинского, Шамильского и Хивского районов, а именно свыше 3 тыс. домов с населением 9586 человек.

Ранее циклон обесточил почти 270 поселений в двух российских регионах.