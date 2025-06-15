Тысячи человек остались без света в Дагестане из-за аварии

МЧС: свыше 9 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за аварии

Жители 27 населенных пунктов пяти районов Дагестана остались без электроэнергии из-за аварийных отключений. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике, передает «Интерфакс».

«От диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение, что в результате замыканий произошли аварийные отключения электроснабжения в пяти муниципальных районах», — сказали в пресс-службе.

В зону аварийного отключения попали 27 сел Буйнакского, Гунибского, Чародинского, Шамильского и Хивского районов, а именно свыше 3 тыс. домов с населением 9586 человек.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 20:00 мск.

5 июня в Прикубанском округе Краснодара отключили электроэнергию из-за повреждения на линии 6-10 кВ.

До этого после попытки украинских беспилотников атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Электричество также пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады смогут восстановить энергоснабжение, как только ситуация стабилизируется.

Ранее стало известно, что в России вырастут тарифы на электроэнергию.