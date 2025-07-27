В Китае откроется институт шашлыка

В городе Юэян провинции Хунань в Китае откроют первый в стране научно-исследовательский институт (НИИ) барбекю. Об этом сообщает China Daily.

«Юэянский открытый университет объединяется с Ассоциацией барбекю Юэяна, чтобы создать первую в Китае платформу профессионального образования, посвященную приготовлению барбекю», — говорится в статье.

Институт планирует готовить специалистов, разрабатывать стандарты приготовления барбекю, а также заняться продвижением местных брендов. Решение об открытии образовательного учреждения в КНР связано с популярностью в стране юэянской культуры приготовления шашлыка.

До этого эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Максим Соколов рассказал «Газете.Ru», как приготовить идеальный шашлык. По его мнению, идеальный жар для шашлыка — когда угли покрыты белым пеплом, а руку над решеткой невозможно держать дольше пяти секунд. Перед жаркой мясо обязательно выдерживают при комнатной температуре 20–30 минут, а переворачивают шампуры всего три-четыре раза за все время готовки.

Ранее россиян предупредили о штрафах за оставленный после шашлыков мусор.