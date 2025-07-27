В американском Капитолии обнаружили голого мужчину

Голый мужчина с психиатрическими заболеваниями проник в Капитолий американского штата Миннесота. Об этом пишет Associated Press.

Мужчину обнаружили в 23:30 в зале заседаний Сената штата. По словам полицейских, у него есть явные проблемы с ментальным здоровьем. В момент задержания он называл себя губернатором штата. После психиатрической экспертизы сумасшедший был признан не представляющим угрозы для себя и других и был отпущен домой. Тем не менее, представители республиканцев в Сенате сочли то, что мужчина не был задержан, тревожным, поскольку до проникновения в государственное здание он был условно осужден и находился на испытательном сроке.

«Прискорбно, что человек с криминальным прошлым имел шанс разрушить Капитолий и незаконно проник в зал заседаний Сената, не будучи взятым под стражу», — прокомментировала этот инцидент спикер Палаты представителей штата Лиза Демут.

По словам Демут, нарушитель должен быть привлечен к ответственности за нарушение закона.

До этого полиция Капитолия сообщила о задержании мужчины с пистолетом и луком.

Ранее в Капитолии повесили более суровый портрет Трампа после его жалоб.