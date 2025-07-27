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Шесть организаций признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

ТАСС: шесть юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

По делу о террористической атаке на «Крокус Сити Холл» в Красногорске потерпевшими признаны операторы связи МТС и «Т2 мобайл», а также еще четыре организации. Об этом сообщается в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Следствие указывает, что в результате нападения, совершенного Мирзоевым Д. Б., Файзовым М. З., Фаридуни Ш., Рачабализодой С. М. и другими, здание концертного зала было уничтожено. Также было повреждено имущество, принадлежавшее компаниям АО «Крокус Интернэшнл», ООО «Сервис Холл», ПАО «Мобильные телесистемы», ООО «Т2 мобайл», ООО «МСМ» и ООО «С-Сервис». Все юрлица официально признаны потерпевшими.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в зал, открыли огонь по зрителям, после чего прогремели взрывы и начался пожар. В результате трагедии 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, еще 609 получили ранения. Общий ущерб от атаки оценивается примерно в 6 млрд рублей.

По информации, обнародованной 25 июля, трое из четырех предполагаемых исполнителей — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением принимали наркотики, предположительно с целью подавления страха. Однако, как показала судебно-психиатрическая экспертиза, все четверо обвиняемых признаны вменяемыми: психических расстройств у них в момент преступления не зафиксировано, они осознавали свои действия и понимали их общественную опасность.

Ранее суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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