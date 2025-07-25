Суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру и автомобиль фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алмаза Касимова. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Под запрет попали квартира в Красногорске (кадастровая стоимость 7,7 млн рублей) и автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8.

Суд запретил любые сделки с имуществом до окончания следствия.

«Арест наложен в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества», — говорится в материалах дела.

Касимову вменяют пособничество исполнителям теракта.

21 июля сообщалось, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» попросили суд прекратить в отношении них уголовное преследование.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в «Крокусе» прогремели взрывы и произошел пожар. В результате атаки не выжило 149 человек. Еще 609 человек получили травмы и ранения.

Исполнителей задержали в Брянской области на следующий день после теракта. Они пытались перейти российско-украинскую границу.

Ранее строители приступили к реконструкции «Крокус Сити Холла».