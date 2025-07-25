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Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

ТАСС: все четверо исполнителей теракта в «Крокусе» признаны вменяемыми
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» признаны вменяемыми по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода не страдали психическими расстройствами в момент совершения преступления и полностью осознавали общественную опасность своих действий», — указано в заключении экспертов.

Подсудимые содержатся в СИЗО под усиленным наблюдением как лица, склонные к совершению преступлений террористического характера.

Второй западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в «Крокусе»‎.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве произошло вечером 22 марта прошлого года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого в «Крокусе» прогремели взрывы и произошел пожар. В результате атаки не выжило 149 человек. Еще 609 человек получили травмы и ранения.

Исполнителей задержали в Брянской области на следующий день после теракта. Они пытались перейти российско-украинскую границу.

Ранее суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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