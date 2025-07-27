Омбудсмен Морозова: в ООН и МККК проигнорировали письма о преступлениях ВСУ

Более 1000 писем с фактами военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против жителей Донецкой народной республики (ДНР) были направлены в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста (МККК), но их проигнорировали. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

«К сожалению, действенной реакции в виде санкций, либо существенных ограничений против государства Украина со стороны международного правозащитного сообщества так и не последовало», — отметила омбудсмен.

По ее словам, отсутствие реакции на письма со стороны ООН и МККК стало самой большой ошибкой, которая привела к новым эпизодам насилия со стороны ВСУ в отношении населения ДНР. Более того, Киев получил карт-бланш на суровые репрессии внутри самой страны в виде запрещения русского языка и Украинской православной церкви, подчеркнула Морозова.

24 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от ударов ВСУ по новым российским регионам достиг 550 млрд рублей. К текущему моменту следователи осмотрели более 70 тыс. разрушенных из-за атак украинских войск гражданских объектов в ДНР, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в ДНР при атаке украинского беспилотника пострадали два сотрудника МЧС РФ.