На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Омбудсмен рассказала об отправке писем о преступлениях ВСУ в ООН и МККК

Омбудсмен Морозова: в ООН и МККК проигнорировали письма о преступлениях ВСУ
true
true
true
close
ombudsman-dnr.ru" class="item-image" loading="lazy">
ombudsman-dnr.ru

Более 1000 писем с фактами военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против жителей Донецкой народной республики (ДНР) были направлены в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста (МККК), но их проигнорировали. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

«К сожалению, действенной реакции в виде санкций, либо существенных ограничений против государства Украина со стороны международного правозащитного сообщества так и не последовало», — отметила омбудсмен.

По ее словам, отсутствие реакции на письма со стороны ООН и МККК стало самой большой ошибкой, которая привела к новым эпизодам насилия со стороны ВСУ в отношении населения ДНР. Более того, Киев получил карт-бланш на суровые репрессии внутри самой страны в виде запрещения русского языка и Украинской православной церкви, подчеркнула Морозова.

24 июля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от ударов ВСУ по новым российским регионам достиг 550 млрд рублей. К текущему моменту следователи осмотрели более 70 тыс. разрушенных из-за атак украинских войск гражданских объектов в ДНР, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в ДНР при атаке украинского беспилотника пострадали два сотрудника МЧС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами