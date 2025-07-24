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В СК России рассказали об ущербе от ударов Киева по Новороссии

Бастрыкин: ущерб от ударов ВСУ по регионам Новороссии составляет 550 млрд рублей
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет (СК) РФ установил, что ущерб от ударов Вооруженных сил Украины по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областям составляет 550 млрд рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, в общей сложности следователи осмотрели более 70 тысяч разрушенных ударами Киева объектов гражданской инфраструктуры.

«Общий ущерб, установленный экспертами Судебно-экспертного центра СК, превышает 550 миллиардов рублей», — сказал председатель СК.

Бастрыкин отметил, что в ведомстве регулярно фиксируют проявления террористической натуры вооруженных формирований Украины.

19 июля при ракетном ударе по центру Донецка повреждение получил жилой дом и магазины. Источник в оперативных службах рассказал, что удар по жилому многоквартирному дому на Университетской улице был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее российский генерал заявил о готовящейся провокации Киева в ДНР.

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