Ленобласть атаковали дроны

В Кировском районе Ленинградской области средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) отразили налет дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

До этого в воздушном пространстве области была объявлена опасность беспилотников.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».