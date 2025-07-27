В аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:28 мск.

Незадолго до этого Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

26 июля временные ограничения трижды вводились в аэропорту города Грозный.

В ночь на субботу российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. По данным министерства обороны страны, больше всего дронов — 24 — ликвидировали в Брянской области. Еще 12 целей сбили в Ростовской области, шесть — в Республике Крым. Над акваториями Азовского и Черного морей нейтрализовали четыре и три беспилотника соответственно. В Орловской и Тульской областях перехватили по два БПЛА, в Белгородской области — один.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».