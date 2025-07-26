В Грозном в третий раз за день приостановили работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Грозном временно не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт, расположенный в городе Грозном, приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Утром 26 июля в аэропорту Грозного дважды вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. В первый раз воздушная гавань приостановила работу в период с 5:04 до 9:48 мск, во второй — с 10:05 до 11:00 мск.

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. По данным министерства обороны страны, больше всего дронов — 24 — ликвидировали в Брянской области. Еще 12 целей сбили в Ростовской области, шесть — в Республике Крым. Над акваториями Азовского и Черного морей нейтрализовали четыре и три беспилотника соответственно. В Орловской и Тульской областях перехватили по два БПЛА, в Белгородской области — один.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».