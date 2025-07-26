Российский город ушел под воду в свой праздник

На Обнинск в День города обрушился тропический ливень и затопил город

На Обнинск в День города обрушился тропический ливень и затопил его, город ушел под воду за рекордные полтора часа. Кадры после непогоды публикует Telegram-канал «ЧП Обнинск».

На предоставленных кадрах автомобили на некоторых участках затоплены практически по крышу, в результате наводнения оказались заблокированы подземные парковки и переходы. Люди шли по колено в воде, потоки сносили их на дорогах. Кроме того, из-за дождя скопилась пробка из общественного транспорта.

Но местные жители не стали унывать: дети купались в дождевой воде, а один мужчина взял надувной матрас и отправился в плавание по своему двору.

Непогода в Обнинске пришлась на День города. Из-за ливня развлекательную программу частично отменили.

17 июля из-за сильных ливней Рублевское шоссе оказалось затоплено, автомобили стояли в воде. Коммунальные службы работали над устранением последствий. Очевидцы запечатлели последствия мощного ливня. На кадрах видно, что автомобили стоят на проезжей части. На записи также заметно, как люди ходят по затопленной дороге вокруг машин.

Ранее москвичи оказались заблокированы в своих машинах после сильного ливня.