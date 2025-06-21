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В ФАС призвали бесплатно раздавать питьевую воду в аэропортах

Глава ФАС Шаскольский: аэропорты должны обеспечить людей водой бесплатно
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Shutterstock

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что аэропорты обязаны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой. Об этом глава ведомства рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Мы разбираемся с аэропортами, нам поступают жалобы на цены, в том числе на стоимость питьевой воды. Люди в разных аэропортах, и не только в Москве, жалуются на высокие цены», — отметил Шаскольский.

Глава ФАС добавил, что ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы в 28 регионах, где расположены крупные аэропорты.

«Для системного решения этой проблемы аэропортам необходимо установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов», — пояснил Шаскольский.

До этого московское управление ФАС возбудило дело в связи с ценами на питьевую воду в «стерильных» зонах аэропорта Внуково. Дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» возбуждено в отношении ООО «Регстаэр-М», являющегося оператором магазинов беспошлинной и пошлинной торговли.

Ранее ФАС напомнила торговым сетям о недопустимости навязывания дополнительных условий поставщикам.

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