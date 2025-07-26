Спецфура поставщика бортового питания въехала в терминал Пулково

В Санкт-Петербурге водитель спецавтомобиля на территории «Пулково» не рассчитал габариты транспортного средства и частично повредил облицовку терминала аэропорта. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что автомобиль принадлежит АО «Аэромар», поставляющему на самолеты бортовое питание. Последствия аварии сейчас устраняют. При инциденте никто не пострадал.

В прокуратуре проводят проверку исполнения законодательства о безопасности движения при использовании объектов транспортной инфраструктуры.

В марте в аэропорту Халактырка Камчатского края снегоуборочная машина во время уборки посадочной площадки въехала в вертолет Ми-8 Национальной службы санитарной авиации. В результате у воздушного судна были повреждены лопасти. Пассажиров и членов экипажа на борту не было. Камчатская транспортная прокуратура тоже организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее у Boeing 737 на взлете оторвался капот двигателя.