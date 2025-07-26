Губернатор сообщил о последствиях атаки дрона на Брянск

Губернатор Богомаз: обломки БПЛА упали на дом в Брянске, пострадавших нет

В результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата на территорию Брянской области, его обломки упали на нежилое здание и многоквартирный дом в Советском районе Брянска. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, атака была отражена силами ПВО, и при осмотре мест падения не обнаружено ни разрушений, ни пострадавших.

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 26 июля отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — всего было уничтожено и перехвачено 54 украинских дрона.

По данным Минобороны, наибольшее число беспилотников — 24 — ликвидировали в воздушном пространстве Брянской области. В Ростовской области сбито 12 аппаратов, еще шесть — над территорией Республики Крым. Кроме того, четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.