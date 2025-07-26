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Еще в одном лагере Саратовской области выявили кишечную инфекцию

РПН: в очередном детском лагере Саратовской области выявили кишечную инфекцию
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Вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в детском лагере им. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора (РПН).

«Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Саратовской области в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина», расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование», — говорится в публикации.

В надзорном ведомстве пояснили, что специалисты взяли для проверки пробы питьевой воды, воды бассейна, а также смывы из объектов внешней среды. Кроме того, были взяты пробы продовольственного сырья и готовых блюд; по результатам исследования была выявлена РНК норовируса.

В детском лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе разобщение контактных и дезинфекция, заключили в РПН.

18 июля в Пугачевском районе Саратовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Орленок». В Роспотребнадзоре уточнили, что контактные дети были разобщены, за ними установили медицинское наблюдение. У заболевших несовершеннолетних болезнь в основном протекает в легкой форме.

25 июня вспышку кишечной инфекции зафиксировали в муниципальном детском оздоровительном центре «Дубки» в Саратовской области. Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Челябинской области почти 30 детей обратились к врачам в детском лагере.

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