В Саратовской области выявили вспышку острой кишечной инфекции в детском лагере

Роспотребнадзор: в Саратовской области выявили вспышку ОКИ в детском лагере

В Пугачевском районе Саратовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Орленок». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией среди детей и персонала в детском оздоровительном лагере «Орленок» Пугачевского муниципального района случаев острой кишечной инфекции (ОКИ)», — говорится в публикации.

Специалисты ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд, а также пробы биологического материала для микробиологических исследований от персонала детского загородного лагеря, контактных лиц и заболевших.

В Роспотребнадзоре уточнили, что контактные дети были разобщены, за ними установили медицинское наблюдение. У заболевших несовершеннолетних болезнь в основном протекает в легкой форме.

25 июня вспышку кишечной инфекции зафиксировали в муниципальном детском оздоровительном центре «Дубки» в Саратовской области. Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Бурятии временно закрыли детский лагерь из-за атаки клещей.