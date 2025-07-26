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Петербуржец с балкона оскорблял мусульман и кидал в них пивные бутылки

Baza: в Петербурге мужчина ругался с балкона на мусульман и кидал в них бутылки
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Telegram-канал «Baza»

В Санкт-Петербурге мужчина оскорблял стоящих у него под окнами, по его мнению, мусульман и кидал в них пивные бутылки с балкона. Об этом пишет Telegram-канал Baza,

«Кандидат для видео с извинениями: в Санкт-Петербурге мужчина жестко оскорблял мусульман и кидал в них пивные бутылки с балкона», — подписаны кадры скандала.

Baza утверждает, что с чего начался конфликт — неизвестно, но он быстро развился. Сначала петербуржец просто оскорблял людей внизу, а затем высказался на тему ислама, после вовсе показал жест Илона Маска — нацистское приветствие.

Судя по видео, мужчину пыталась успокоить его жена или родственница: она закрывала ему рот, но ругательства продолжали сыпаться. Соседи снизу недоумевающе наблюдали за происходящим.

Предположительно, инцидент произошел в доме на улице Коммунаров, пишет Baza.

В июне сообщалось, что похищенного чеченцами блогера Арега Щепихина подозревают в экстремизме и в возбуждении вражды за его видео в соцсетях, где он оскорбляет мусульман. Его похитителям-силовикам также грозит наказание — против них возбудили дело за похищение и превышение должностных полномочий. Чеченские власти утверждают, что спасли мужчину от гнева. А бойцы «Ахмата» заявили, что блогер — «не мужчина», и выразили надежду, что его отправят на СВО. Подробнее о скандале — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «московские мусульмане» нарисовали полумесяцы на храме Василия Блаженного.

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