«Московские мусульмане» нарисовали полумесяцы на храме Василия Блаженного. РПЦ возмутилась

В РПЦ раскритиковали полумесяцы на рисунке храма в группе «Московских мусульман»

Собор Василия Блаженного в Москве в очередной раз пострадал от «крестопада». В сообществе «Московские мусульмане» появилось изображение храма, на котором вместо крестов нарисовали полумесяцы. В РПЦ раскритиковали подобное творчество и назвали рисунок «глумливым». На обновленную «аватарку» остро отреагировали пользователи соцсети. После шквала критики владельцы сменили фото, но не удалили скандальное изображение.

В группе «Московские мусульмане» во «ВКонтакте», которая объединяет свыше 42 тысяч подписчиков, появилось изображение православного собора Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве. Вместо крестов на куполах были нарисованы полумесяцы. На это обратил внимание митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

«И как это понимать?! Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. Органам правопорядка, надеюсь, все видно», — написал он в своем Telegram-канале.

Митрополит подчеркнул, что царь Иван Грозный «переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения».

«Доколе?!» — задался вопросом представитель РПЦ.

Его негодование разделил оперный певец, педагог и общественник Сергей Москальков.

«Это понимать, уважаемый владыка, только как угрозу и разжигание межконфессиональной розни!» — подчеркнул он.

Храм Василия Блаженного Официальное наименование — собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Расположен на Красной площади в Москве. Храм построен в 1555—1561 годах по велению царя Ивана Грозного, является памятником русской архитектуры. В 2008 году собор вошел в семерку «чудес света» России. Храм объединяет 11 церквей (приделов).



Он входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является филиалом Государственного исторического музея.

«Это ошибка»

Администрация группы «Московские мусульмане» вскоре убрала нашумевшее изображение. Она опубликовала пост, в котором признала, что полумесяцы вместо крестов на православном храме «задевают чувства верующих христиан». По их словам, сделано это было «необдуманно».

«Изменены атрибуты церкви, признать надо, это ошибка, и мы удалили эту фотографию, потому что это задевает чувства верующих христиан», — говорится в публикации.

Владельцы группы обратили внимание на то, что изображение было опубликовано «где-то месяц назад» по просьбе «русских мусульман, которые приняли ислам».

При этом в администрации подчеркнули, что получали фотографии, оскорбляющие чувства мусульман, и не отвечали на провокации.

«У нас все зафиксировано и все документировано», — резюмировали в администрации сообщества.

Комментарии к этому посту закрыты, он собрал уже более 220 реакций.

При этом скандальный рисунок храма до сих пор можно найти в «карусели» аватарок группы. Там комментарии открыты, и пользователи социальной сети остро отреагировали на изображение, призвав его удалить. Некоторые назвали его «провокацией».

«Вы оскверняете православный собор своими полумесяцами, убирайте эту аватарку, ставьте свою мечеть, а наши святыни не трогайте!» — отметил один из участников беседы.

Другой комментатор подчеркнул, что мусульмане в России «вежливо относятся» к православным храмам, а в группе «специально раскачивают» ситуацию. Еще один обратил внимание на то, что ни один христианин в России не перерисовал главные мечети страны, убирая с них полумесяцы.

«Интересно, как отреагируют компетентные органы на заявление, что эти ребята занимаются разжиганием межнациональной розни?» — задался вопросом подписчик.

Не первый случай «крестопада»

Собор Василия Блаженного уже был в центре скандала, связанного с «крестопадом». В феврале Российский экспортный центр (РЭЦ) убрал с плакатов для рекламы выставки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) кресты с этого храма.

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев подчеркивал, что «история с выходкой «РЭЦ» наглядно демонстрирует, насколько «в российской бизнес-среде и даже в политике проросла западная неолиберальная повесточка».

«Российский Экспортный Центр так и объясняет свою выходку: мы стараемся быть нейтральными, чтобы дизайн понравился всем, вне зависимости от пола, религии, убеждений и прочего», — отмечал Медведев.

Депутат напомнил, что в ОАЭ, мусульманской стране, «спокойно действуют православные храмы, и возле отелей висят израильские флаги».

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Вскоре после критики, РЭЦ вернул кресты на купола. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказывал, что в экспортной организации его уверили в том, что произошедшее с плакатами было недоразумением .

«Слава Богу, что поправили. Общались с коллегами из Российского экспортного центра лично — уверяют, что недоразумение и в будущем будут более внимательными», — написал он в Telegram-канале.

Борьба с крестопадом

На фоне «крестопада» в Государственную думу в конце мая внесли законопроект, который призван защитить изображения религиозных символов от ретуширования.

Несмотря на «закрепление в основополагающих документах веры в Бога», в России неоднократно фиксировались случаи ретуширования религиозных символов, в том числе православных крестов, на снимках, плакатах, упаковках товаров, интернет-страницах и в печатных изданиях, вызывая возмущение россиян, говорится в пояснительной записке.

Документ корректирует третью статью закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Авторы инициативы предлагают запретить использование изображений известных зданий и других объектов с религиозными символами без этих символов. Проект затрагивает средства массовой информации, рекламу, торговлю, различные сферы услуг, вывески, а также государственные и муниципальные символы, эмблемы и гербы.