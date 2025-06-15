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Жители пожаловались на медведей, «оккупирующих» село под Красноярском

В селе Епишино сняли медведя, наблюдавшего через забор за курицами
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Telegram-канал «Борус. Люди»

В селе Епишино Красноярского края жители сфотографировали медведя. Об этом сообщает «Енисей-Информ».

На снимке хищник заглядывает во двор, по которому бегают курицы. В публикации уточняется, что это произошло на Спортивной улице и местные жители сильно испугались.

«Люди жалуются, что им страшно выходить из домов. Медведи третий день «оккупируют» село, ходят по улицам», — говорится в посте.

Уточняется, что полицейские выезжают в Епишино, но пока не смогли решить проблему.

В начале месяца медведь попытался прорваться в дом к жителям села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Хищника заметили только после того, как он постучался лапой в окно. Животное посмотрело на обитателей дома, постучало в стекло еще раз, а затем направилось к гаражу. Местные жители рассказали, что позднее медведь покинул поселок самостоятельно.

Ранее в Словакии ликвидировали более 60 «проблемных медведей».

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