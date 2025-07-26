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Названа ключевая ставка, при которой ипотека будет доступна средней семье в РФ

РАСК: ипотека станет доступна средней российской семье при ключевой ставке 7-9%
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Российские семьи со средним уровнем дохода смогут воспользоваться рыночной ипотекой в том случае, если ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) РФ снизится до уровня 7-9%, что примерно вдвое ниже текущего значения. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

По словам эксперта, в этом случае процентные ставки по ипотечным кредитам составят 10-12%.

Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко, комментируя ситуацию в Москве, отметил, что на кредит можно тратить не более 35% чистого дохода. «В результате комфортная для выплаты ипотеки ставка начинается от 14%, а лучше, 13%», — подчеркнул эксперт. Он уточнил, что в этом случае потребуется ежемесячный доход в размере не менее 304 тысяч рублей при ежемесячном платеже в 106,5 тысячи рублей.

В ходе заседания 25 июля 2025 года Центральный банк принял решение о втором подряд снижении ключевой ставки, уменьшив ее на 2 процентных пункта и доведя до отметки в 18%.

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