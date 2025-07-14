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В России зафиксировали резкий рост доходов населения

Экономист Балынин: среднедушевые доходы россиян выросли на 17,9% за год
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

За год среднедушевые доходы доходы россиян выросли на 17,9%, если сравнивать первый квартал 2024 и 2025 годов, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это практически на 8 процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале 2025 года при ее расчете к данным первого квартала 2024 года. То есть рост среднедушевых доходов населения идет не только в номинальном выражении, но и в реальном. Годом ранее среднедушевые доходы населения выросли на 14,7%. Соответственно, темпы роста среднедушевых доходов населения в первом квартале 2025 года ускорились. Этому способствуют рост зарплат, индексация пенсий и пособий, также растет объем средств, размещенных на вкладах», — отметил Балынин.

По его словам, регионами с наибольшим ростом среднедушевых денежных доходов населения в январе — марте 2025 года (по сравнению с первым кварталом 2024 года) стали Республика Калмыкия (+26%), Кабардино-Балкарская Республика (+24,5%), Карачаево-Черкесская Республика (+21,5%), Удмуртская Республика (+21,3), Нижегородская область (+20,3%), Краснодарский край (+20,3%).

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