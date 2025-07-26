В Москве арестован мужчина по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы 26 июля заключил под стражу мужчину по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы в субботу, 26 июля, заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных суда.

Сообщается, что мужчине по фамилии Крысяев грозит наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы по статье 275 УК РФ.

До этого в столице Республики Удмуртия Ижевске 19-летняя девушка получила шесть с половиной лет колонии по статье о госизмене.

В 2023 году, когда фигурантке было 17 лет, она начала сотрудничать с украинской стороной, передавая украинской стороне сведения о местном заводе и его руководстве. Вину девушка признала и раскаялась.

18 июля суд приговорил жителя Нижегородской области, завербованного украинскими спецслужбами, к 11 годам колонии общего режима по делу о госизмене. По данным УФСБ России по региону, осужденный руководил крупным Telegram-каналом, в котором он публиковал призывы вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) могут проверить на предмет госизмены.