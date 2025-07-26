Количество жертв после атаки на судебное управление в Иране возросло до шести

SNN: число жертв после атаки на судебное управление в Иране возросло до шести

В результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана погибло шесть человек, количество пострадавших увеличилось до 22. Об этом сообщает агентство SNN.

«Шесть челугоговек погибли, двадцать два получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным другого агентства Tasnim, среди погибших были женщина и новорожденный ребенок.

26 июля на юго-востоке Ирана произошло вооруженное нападение на судебное управление. По предварительным данным, пострадали 13 человек, еще пятерых спасти не удалось. Ответственность за нападение, по данным агентства, взяла на себя группировка «Джейш аль-Зольм».

В публикации говорится, что боевики вели обстрелы по мирным жителям рядом с местом происшествия. В результате атаки люди получили ранения. Кроме того, обстрелами было повреждено имущество. Бойцы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ликвидировали трех нападавших во время операции по обезвреживанию.

Ранее вооруженный человек устроил стрельбу в церкви в США.