Неизвестные атаковали судебное управление в Иране

На юго-востоке Ирана произошло вооруженное нападение на судебное управление. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Утром несколько вооруженных людей напали на здание суда провинции Систан и Белуджистан, расположенное на улице Азади в Захедане. Нападавшие открыли огонь внутри здания», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 13 человек, еще пятерых спасти не удалось. Ответственность за нападение, по данным агентства, взяла на себя группировка «Джейш аль-Зольм».

В публикации говорится, что боевики вели обстрелы по мирным жителям рядом с местом происшествия. В результате атаки люди получили ранения. Кроме того, обстрелами было повреждено имущество. Бойцы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) ликвидировали трех нападавших во время операции по обезвреживанию.

Всех пострадавших доставили в больницу Хатам аль-Анбия для оказания неотложной помощи. Официальные данные о количестве пострадавших объявят позже, добавили в агентстве.

Местные власти рекомендовали гражданам избегать посещения этого района, а также призвали воздержаться от съемок и распространения недостоверной информации.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».