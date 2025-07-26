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В Ростове-на-Дону отключат фонтаны на два праздника

В Ростове-на-Дону отключат и осушат фонтаны в дни ВМФ и ВДВ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск во всем городе отключат и осушат фонтаны. Об этом сообщили на сайте управления благоустройства и лесного хозяйства города.

«В промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в штатном режиме, за исключением фонтана «Атланты» на Театральной площади, ввиду большого количества времени, требующегося для опустошения и набора воды в чашу и технологическую систему указанного фонтана», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге не состоится главный военно-морской парад в 2025 году. Городской комитет по транспорту сообщил, что также были отменены салют, прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Петербурге была восстановлена указом президента России Владимира Путина в 2017 году.

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