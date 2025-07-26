Системы разбившегося в Приамурье Ан-24 работали до крушения

В МАК не зафиксировали отказа систем разбившегося в Тынде Ан-24

Отказов систем упавшего под Тындой Ан-24 до момента столкновения самолета с землей, предварительно, не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в сообщении комитета.

Кроме того, специалисты извлекли магнитную ленту из бортового самописца Ан-24. Корпус «черного ящика» сгорел, однако информация на самописце сохранилась. Расследование авиапроисшествия продолжается, уточнили в МАК.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области произошло 24 июля. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и упало на землю, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки самолета нашли на расстоянии 15 км от населенного пункта.

На борту самолета находились 48 человек. По информации Следственного комитета России, выживших в результате крушения нет.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов назвал две возможные причины крушения Ан-24.