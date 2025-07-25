Губернатор Амурской области назвал две возможные причины крушения Ан-24

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе заседания Правовой комиссии озвучил две основные версии крушения пассажирского Ан-24 в Тынде.

« <...> Первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов», — написал он в своем Telegram-канале.

Орлов также рассказал, что на месте катастрофы в настоящий момент работают спасатели и следователи. Обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки. Кроме того, в Тынде развернули Пункт временного размещения (ПВР) для родственников погибших — им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь помощь.

«Что касается выплат, мы определили, что они составят 5 млн 25 тыс. рублей», — уточнил Орлов.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее в Минтрансе сообщили о проверке компании «Ангара» после крушения самолета Ан-24.