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В Турции наступила аномальная жара

Anadolu: воздух в некоторых городах Турции прогрелся почти до 50°C
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Температура воздуха в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50°C. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

По информации журналистов, 24 июля как минимум в 38 городах страны была зафиксирована температура воздуха более 40°C. В частности, речь идет об Анкаре и Анталье.

«Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте — 49,1°C, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак — 48,8°C», — говорится в материале.

При этом 25 июля жарче всего было в городе Силопи на востоке Турции. Здесь столбики термометров показывали 49,9°C.

Согласно прогнозу Генерального управления метеорологии, аномальная жара будет держаться на территории республики до 2 августа. В этот период температура воздуха будет превышать средние показатели сезона на 7–12°C.

26 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов страны ожидается аномально жаркая погода. В том числе это касается Республики Саха (Якутии), Краснодарского края, Сахалинской области и регионов Северо-Западного федерального округа.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали, как «включить» мозг в жару.

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