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В Минздраве рассказали, как «включить» мозг в жару

Специалист Дроздова: вода поможет улучшить работу мозга в жару
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Привычка пить воду поможет «включить» мозг в жаркую погоду, поскольку обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По ее словам, жажду лучше утолять холодными напитками или водой с лимоном и мятой, а не кофе и алкоголем. Так можно освежиться и поддержать водный баланс.

Газета «Известия» писала, что жара губительно действует на глаза — летом они нуждаются в особенной заботе. Среди опасностей, подстерегающих в знойную погоду, — ультрафиолетовые лучи, кондиционеры и пыльца растений.

Кроме того, Дроздова советует избегать тяжелой еды в жару и употреблять легкие блюда.

«Помните, что переработка в жару может серьезно вредить здоровью. Жара усиливает усталость и снижает общую продуктивность. Может возникнуть переутомление и слабость», — предупредила эксперт.

Она также порекомендовала сделать дыхательные упражнения, короткую зарядку или медитацию, чтобы мозг заработал. Можно также выпить зеленый чай, разбить задачи на мелкие шаги и включить в распорядок дня короткие перерывы.

Спортивный консультант компании «Фитмост» Татьяна Авдеева рассказала «Газете.Ru», что физическая активность в жаркую погоду может навредить здоровью.

Ранее врач рассказала, кому грозит инфаркт после мороженого.

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