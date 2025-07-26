Командир «Ахмата» допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов допросил чеченца Алихана Берсаева, принявшего участие в драке в Луганской народной республике (ЛНР). Видеозапись беседы генерал-лейтенант опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах мужчина признается, что не имеет никакого отношения к «Ахмату». По словам Берсаева, он не считает свои действия достойными и готов понести наказание. Кроме того, чеченец принес извинения всем, кому он доставил неприятности своим поведением.

Также участник драки заявил, что не он является инициатором конфликта с профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем. Алаудинов ответил, что это предстоит выяснить следователям.

17 июля Дивнич в своем Telegram-канале опубликовал ролик, на котором запечатлена драка с его участием в бассейне в городе Луганске. Оппонентом профессионального бойца ММА стал военнослужащий из Чечни. Во время потасовки мужчина спрашивал у Дивнича, знает ли он, что такое «Ахмат».

Позже ситуацию прокомментировал Алаудинов, назвав Берсаева «позором народа». В то же время генерал-лейтенант обвинил Дивнича в разжигании ненависти по отношению к чеченцам и предложил ему встретиться, чтобы лично обсудить случившееся.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что конфликт в ЛНР обнажил проблему, связанную со спецоперацией.