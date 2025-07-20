Командир «Ахмата» высказался о драке с участием чеченского бойца в ЛНР

Алаудинов осудил чеченского бойца Берсаева за участие в драке в ЛНР

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов осудил драку с участием чеченского бойца, произошедшею в Луганской народной республике (ЛНР). Российский офицер прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, принявший участие в драке чеченец является «позором народа».

В то же время он обратился ко второму участнику потасовки — профессиональному бойцу ММА Максиму Дивничу. Генерал-лейтенант обвинил мужчину в разжигании ненависти по отношению к чеченцам и предложил ему встретиться, чтобы лично обсудить случившееся.

17 июля Дивнич в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой запечатлена драка с его участием в бассейне в городе Луганске. Оппонентом профессионального бойца ММА стал военнослужащий из Чечни, который во время потасовки спрашивал, знает ли Дивнич, что такое «Ахмат».

Оказалось, что чеченского бойца зовут Алихан Берсаев. В своем Telegram-канале он написал, что не является членом «Ахмата», назвав публикацию Дивнича «провокацией и ложью».

Ранее в Ростове-на-Дону задержали цыган, собиравших деньги с жителей под видом бойцов «Ахмата».