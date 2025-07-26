На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о покупках исполнителей теракта в «Крокусе» накануне преступления

ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» до атаки купили телефоны и кухонные ножи
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» за день до атаки купили телефоны и кухонные ножи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В публикации говорится, что за день до преступления для максимальной конспирации злоумышленники уничтожили свои мобильные телефоны.

«При этом неустановленное лицо «Сайфулло» поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершении террористического акта», — говорится в документах.

Согласно судебным материалам, один из участников атаки Фаридуни купил в магазине О'кей в Красногорске четыре мобильных телефона и четыре ножа бытового назначения.

До этого сообщалось, что злоумышленники получили оружие для нападения на концертный зал от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его с Северного Кавказа на автомобиле, оборудованном специальным тайником.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее организаторов теракта в «Крокусе» уличили в действиях в интересах Украины.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами