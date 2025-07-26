Стало известно о покупках исполнителей теракта в «Крокусе» накануне преступления

ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» до атаки купили телефоны и кухонные ножи

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» за день до атаки купили телефоны и кухонные ножи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В публикации говорится, что за день до преступления для максимальной конспирации злоумышленники уничтожили свои мобильные телефоны.

«При этом неустановленное лицо «Сайфулло» поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершении террористического акта», — говорится в документах.

Согласно судебным материалам, один из участников атаки Фаридуни купил в магазине О'кей в Красногорске четыре мобильных телефона и четыре ножа бытового назначения.

До этого сообщалось, что злоумышленники получили оружие для нападения на концертный зал от своих сообщников из Дагестана, которые доставили его с Северного Кавказа на автомобиле, оборудованном специальным тайником.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее организаторов теракта в «Крокусе» уличили в действиях в интересах Украины.