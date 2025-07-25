Организаторов теракта в «Крокусе» уличили в действиях в интересах Украины

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» действовали в интересах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, были установлены личности организаторов преступного объединения, участники которого совершили теракт. Из судебных материалов следует, что находящиеся за рубежом Беков А. И. и Хикматов А. М. «действовали в интересах высшего политического руководства Украины» для дестабилизации ситуации в России. Мужчины подготавливали преступление и вели переговоры под псевдонимами Сайфулло и Ахи.

В публикации говорится, что подготовка к осуществлению теракта проводилась с 1 июня 2023 года. Кроме того, террористическая организация состояла из нескольких структурных ячеек, направленный на совершение особо тяжких деяний.

Нападение на посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта прошлого года перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные злоумышленники ворвались в зал, открыли стрельбу по зрителям, после чего в здании прогремели взрывы и вспыхнул пожар. В результате атаки 149 человек не выжили и более 600 получили ранения и травмы.

Ранее стало известно, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» находились под наркотиками.