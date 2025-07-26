Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, гражданам России и семьям погибших из-за крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Соответствующую телеграмму северокорейского лидера опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, восприняв неожиданное печальное известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в Амурской области, от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим», — сказано в телеграмме.

В ней также отмечается, что народ Северной Кореи «делит с братским российским народом несчастье и горе».

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области произошло 24 июля. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и упало на землю, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки самолета нашли на расстоянии 15 км от населенного пункта.

На борту самолета находились 48 человек. По информации Следственного комитета России, выживших в результате крушения нет.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов назвал две возможные причины крушения Ан-24.