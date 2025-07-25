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Бортовые самописцы разбившегося самолета Ан-24 доставлены в Москву

Росавиация: черные ящики Ан-24, разбившегося в Приамурье, доставлены в Москву
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Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале, что бортовые самописцы самолета Ан-24, разбившегося в Приамурье, доставлены в Москву.

«В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного [комитета] (МАК) приступят к расшифровке устройств», — поделился Кореняко.

Самолет Ан-24, потерпевший крушение 24 июля в Амурской области, следовал рейсом из Благовещенска в Тынду.

Инцидент произошел при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. Согласно информации Следственного комитета, выживших в результате крушения нет.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что среди основных версий крушения Ан-24 в Тынде рассматриваются техническая неисправность самолета и ошибка пилотов. Борту, как рассказал гендиректор авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов, было 49 лет, при этом судно было полностью исправно, а командир был опытным пилотом.

Ранее в оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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