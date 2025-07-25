Украина выдала России российского студента, уехавшего воевать в ВСУ

Киев впервые выдал Москве гражданина РФ, который добровольно уехал воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Regnum.

По его данным, в мае 21-летний студент из Чебоксар (Чувашия) Алексей Герасимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попал в число 120 гражданских, которых Украина вернула России в рамках обмена военнопленными. В настоящее время молодой человек находится в следственном изоляторе.

Известно, что Герасимов учился в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова на факультете журналистики. После 2023 года он решил вступить в «Сибирский батальон» (организация признана террористической и запрещена в РФ), однако отказался воевать, пока ему не оформят контракт с ВСУ. В итоге перебежчик провел девять месяцев в миграционном лагере, после чего украинский суд решил выдворить россиянина за пределы Украины.

Иностранные СМИ писали, что сослуживцы охарактеризовали Герасимова как необщительного и замкнутого человека с «хлипеньким» телосложением. По их словам, молодой человек все время проводил за компьютером и общался с «духом дерева», а также выступал за «независимость Чувашии».

23 июля в турецком городе Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. В ходе встречи стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200». Кроме того, делегация Москвы предложила создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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