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В Петербурге ребенок выпил средство для волос и попал в больницу с ожогом пищевода

В Петербурге девочка с Кубы обожгла пищевод средством для волос
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Прилетевшего с Кубы ребенка госпитализировали в Петербурге в тяжелом состоянии после того, как она выпила средство для волос. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в округе Оккервиль. По данным издания, шестилетняя девочка случайно выпила средство для выпрямления волос с кератином. В результате она получила химический ожог пищевода с риском развития токсической пневмонии.

В больницу пострадавшая попала в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого подобный случай произошел в Оренбурге, где ребенок получил ожоги из-за чайника. Как рассказала мать пострадавшего, годовалый ребенок опрокинул его на себя.

В результате мальчик получил ожоги 35% тела, в том числе и на конечностях. Ребенка госпитализировали.

После инцидента сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку, которая поможет выяснить детали произошедшего.

Ранее врачи спасли глаз 14-летней девочки, которая приклеивала ресницы обувным клеем.

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