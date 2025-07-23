В Оренбурге годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и обварился

В Оренбурге годовалый мальчик получил сильные ожоги, опрокинув на себя кипяток

В Оренбурге ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком получил ожоги 35% тела. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По словам матери ребенка, годовалый мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате малолетний получил ожоги 35% поверхности тела, повреждения локализуются на конечностях и туловище. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстояетльства инцидента на данный момент устанавливаются.

До этого восьмилетний мальчик опрокинул на себя кипяток в Петербурге и попал в больницу. У ребенка диагностировали ожоги первой и второй степени в районе живота и правого бедра.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок обварился кипящим маслом.