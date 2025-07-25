Глава МЧС РФ проверил организацию спасательных работ на месте взрыва в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков проверил организацию поисково-спасательных операций на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Об этом пишет РИА Новости.

Министр посетил место происшествия, встретился со спасателями и проконтролировал ход работ. Спасатели сообщили ему, что на нижних этажах задействованы кинологические группы. С помощью альпинистского оборудования на верхних этажах они разбирают завалы. Каждые 20-30 минут проводятся «минуты тишины», чтобы по звукам из-под обломков можно было определить наличие выживших.

Работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет установлено, что внутри никого нет.

«Здесь будет выставлено освещение. Работа будет круглосуточной. Спасатели работают посменно», — отметил министр. Он также подчеркнул важность соблюдения техники безопасности в процессе поисково-спасательных работ.

Куренков отметил, что принятые меры по устранению последствий чрезвычайной ситуации являются достаточными. Министр выразил благодарность спасателям за их усилия.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. По последним данным, шесть человек спасти не удалось.

Ранее в городе Новороссийске в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа в жилом доме.