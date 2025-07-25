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В Запорожье призвали не выезжать в Энергодар из-за угрозы ударов ВСУ

Балицкий: прошу автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей воздержаться от поездок на автомобилях в Энергодар и Пологовский округ в связи с риском новых Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Также прошу автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар и Пологовский муниципальный округ. Опасность повторных ударов сохраняется»‎, — сказано в посте.

20 июля в подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв. До этого глава местной областной администрации Иван Федоров сообщил, что на всей территории региона объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Вскоре над городом заметили дроны типа Shahed, и сработала система ПВО . Федоров призвал местных жителей оставаться в безопасных местах.

19 июля глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак рассказал, что город Павлоград, обеспечивающий снабжение украинских войск под Красноармейском и в районе границы региона с Донецкой народной республикой, подвергся массированной атаке. Он уточнил, что взрывы продолжались около шести часов, был поврежден ряд объектов и произошли возгорания, а ночь была «адской» из-за ударов Вооруженных сил РФ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР.

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