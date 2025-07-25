Главреда рязанской «Новой газеты» оставили на 2 месяца в тюрьме

Советский районный суд Рязани продлил срок домашнего ареста для Алексея Фролова, главного редактора рязанского выпуска «Новой газеты», на два месяца и два дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Фролова было удовлетворено. Теперь срок его домашнего ареста продлен на 2 месяца и 2 дня, что в сумме составляет 8 месяцев, то есть до 30 сентября 2025 года включительно.

Также отмечается, что данное постановление еще не вступило в законную силу.

В феврале текущего года суд заключил под стражу Алексея Фролова, которому было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Также по этому делу была помещена под домашний арест экс-журналистка Наталья Смольянинова. Позже и Фролову изменили меру пресечения, заменив ее на домашний арест.

По версии следствия, Смирнов вместе со Смольяниновой вымогали у исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за прекращение публикации порочащих его материалов. Фролов, как сообщалось на заседании суда, при посредничестве Смольяниновой получил от потерпевшего 100 тысяч рублей, а Роготовский в показаниях сообщил о достигнутой договоренности о ежемесячном платеже в том же размере в течение года.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Кроме него, также была арестована продюсер издания Татьяна Лукьянова до 20 сентября.

Ранее завершились следственные действия с редактором Ura.ru Сергеевым.