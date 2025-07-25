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Харьковского прокурора заподозрили в фабрикации антироссийских дел

ВГА Харьковской области возбудила дело против прокурора о фабрикации дел
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Telegram-канал «УВД ВГА Харьковской области»

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное в отношении прокурора Спартака Борисенко, которого подозревают в фабрикации уголовных дел в отношении поддерживающих РФ мирных жителей и российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД ВГА.

Мужчина был объявлен в розыск, ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным УВД ВГА, Борисенко в качестве начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта в составе прокуратуры Харьковской области осуществлял координацию фальсификации доказательств обстрелов населенных пунктов, с целью «создания ложных информационных поводов для обвинений Российской Федерации в совершении военных преступлений», «оправдания внесудебных репрессий в отношении граждан, проявляющих лояльность к России» и «формирования искусственной доказательной базы для последующего использования в международных судебных инстанциях».

Также Борисенко обвиняют в санкционировании задержаний граждан, подозреваемых в пророссийских взглядах, с последующим применением к ним мер физического и психологического воздействия.

До этого Харьковская ВГА возбудила дело о вымогательстве против двух украинских силовиков.

Ранее Харьковская ВГА завела дела о пытках в отношении 11 сотрудников СБУ.

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