В Харьковской области выявили случаи вымогательства при мобилизации граждан

Харьковская ВГА возбудила дело о вымогательстве против двух украинских силовиков

Два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве в ходе мобилизации населения на территории Харьковской области, подконтрольной Киеву. Об этом рассказал заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, пишет ТАСС.

Он уточнил, что дело было возбуждено Управлением внутренних дел ВГА региона. Подозреваемыми оказались работник Национальной полиции Украины по Харьковской области Василий Долгополов и сотрудник регионального управления СБУ Алексей Шеховцев.

«Долгополов, заручившись семейными связями с Шеховцевым <...>, осуществляет карательные действия по похищению гражданских лиц, проживающих в городе Харьков, совместно с сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования — «Газета.Ru»). <...> Фигуранты предлагают задержанным гражданским лицам откупиться от прохождения воинской службы по мобилизации», — рассказал Лисняк.

По его словам, если мужчины отказываются платить, их отправляют сначала в военный комиссариат и затем на фронт. Как отметил заместитель главы ВГА, узнать о преступной схеме удалось благодаря обращениям жителей подконтрольной Киеву части Харьковской области, поступивших в рамках проекта по выдаче материального вознаграждения за данные о сотрудниках украинских специальных служб.

«Хочется отметить, что данная преступная связка не является единственной — это отработанная и слаженная система получения денежных средств путем вымогательства», — подчеркнул Лисняк.

Ранее в Одесской области задержали командира воинской части по подозрению в вымогательстве.