Пассажира сняли с самолета после оскорблений в адрес уроженцев Турции

Пассажиры устроили перепалку на рейсе, следовавшем из Стамбула в Москву, и поплатились. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на борту компании Turkish Airlines. По данным Telegram-канала, один из пассажиров назвал уроженцев Турции «чурками». Сидевшей в салоне женщине это не понравилось, и она обвинила мужчин в расизме и ксенофобии.

После этого к спору подключились другие пассажиры, став кричать и оскорблять оппонентов.

«Пассажиров пытались успокоить, но в итоге сотрудники авиакомпании вызвали полицию и участников конфликта сняли с рейса», – сообщается в публикации.

До этого дебошир сорвал рейс в Милан из-за еды на борту. Мужчине не принесли блюдо, которое он хотел попробовать, поэтому пассажир впал в истерику. Он напал на бортпроводниц и попытался проникнуть в кабину пилотов.

Экипажу пришлось вернуться в аэропорт Нью-Йорка, где мужчину высадили. Пассажиры провели ночь в аэропорту и вылетели только на следующее утро.

Ранее американца высадили с самолета за попытку открыть дверь во время полета.