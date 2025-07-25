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Пассажира сняли с самолета после оскорблений в адрес уроженцев Турции

Пассажира самолета Стамбул – Москва высадили за оскорбление граждан Турции
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры устроили перепалку на рейсе, следовавшем из Стамбула в Москву, и поплатились. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на борту компании Turkish Airlines. По данным Telegram-канала, один из пассажиров назвал уроженцев Турции «чурками». Сидевшей в салоне женщине это не понравилось, и она обвинила мужчин в расизме и ксенофобии.

После этого к спору подключились другие пассажиры, став кричать и оскорблять оппонентов.

«Пассажиров пытались успокоить, но в итоге сотрудники авиакомпании вызвали полицию и участников конфликта сняли с рейса», – сообщается в публикации.

До этого дебошир сорвал рейс в Милан из-за еды на борту. Мужчине не принесли блюдо, которое он хотел попробовать, поэтому пассажир впал в истерику. Он напал на бортпроводниц и попытался проникнуть в кабину пилотов.

Экипажу пришлось вернуться в аэропорт Нью-Йорка, где мужчину высадили. Пассажиры провели ночь в аэропорту и вылетели только на следующее утро.

Ранее американца высадили с самолета за попытку открыть дверь во время полета.

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