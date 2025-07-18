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Американца высадили с самолета за попытку открыть дверь во время полета

CNN: американца высадили с самолета из-за попытки открыть дверь во время полета
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Jonathan Spencer van der Waarden

В США американец попытался открыть двери самолета во время полета. Об этом пишет CNN.

Нарушителя задержали и скрутили, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку и буйного пассажира высадили.

Самолет и Delta Connection 3612 авиакомпании SkyWest Airlines летел из Омахи в Детройт и внепланово приземлился в аэропорту второго по величине города в штате Айова Сидар-Рапидс.

«Безопасность наших клиентов и экипажа является нашим главным приоритетом», — заявили в пресс-службе SkyWest Airlines, комментируя инцидент.

В 2025 году в США произошло около 870 происшествий с буйными пассажирами. За дебоширство на борту грозит наказание в виде тюремного заключения, штрафов и ограничений на поездки.

До этого пассажиры и стюардесса скрутили пьяного пассажира на борту самолета ДубайМосква. Из-за неадекватного поведения мужчины самолет приземлился в Баку, где полицейские задержали дебошира и вывели его из салона.

Ранее скандальная пара россиян устроила дебош перед вылетом самолета и попала на видео.

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