Синоптик рассказал, когда в Подмосковье потеплеет

Температура воздуха в Подмосковье начнет расти 25 июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для ТАСС.

«В пятницу и выходные дни днем температура в Москве преимущественно будет плюс 25–28°C, в пятницу — даже до плюс 30°C. Прогнозируется переменная облачность и много солнца, так как давление будет около нормы», — рассказал синоптик.

Ожидается, что 23 и 24 июля температура будет составлять 23–25°C, что, по словам Вильфанда, является «вполне симпатичной погодой в пределах нормы третьей декады июля». На этом фоне в Московском регионе ожидаются слабые кратковременные дожди.

«24 июля пройдет местами кратковременный дождь, а 25 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 26 и 27 июля тоже местами кратковременные дожди», — сообщил Вильфанд.

До этого Вильфанд рассказал, что к 26–27 июля температура воздуха поднимется до 29–30°C.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об ожидаемой низкой температуре на Урале и в Западной Сибири.